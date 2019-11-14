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Enercan’dan imzalı forma eleştirisi
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ENERCAN’DAN İMZALI FORMA ELEŞTİRİSİ

Duayen gazeteci Meriç Enercan, Güçlü Yorum’da Ankaragücü’nün Başakşehir maçına Atatürk imzalı forma ile çıkmamasını eleştirdi.

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Gazeteci Meriç Enercan, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde oynanan Başakşehir maçı öncesinde maça Atatürk imzası olan formalarla çıkılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Ankaragücü ise maça Atatürk imzalı formayla çıkmamış ve Atatürk’ün ölüm yıldönümünün anıldığı hiçbir hamlede bulunmamıştı.

Ankaragücü’nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum’da Enercan, bu durumu eleştirdi ve yönetimden açıklama beklediğini söyledi. Başakşehir maçına Atatürk imzalı formayla çıkılmamasının affedilemez ve hoşgörülemez bir hata olduğunu söyleyen Enercan, Atatürk’ün “İmalat-ı Harbiye Spor Gücü, daim ve muzaffer olsun.” sözünün altını çizdi. Atatürk’ün takıma rengini veren insan olduğunu vurgulayan Enercan, “Hiçbir takım Atatürk’e ilişkin bir simge koymasa bile Ankaragücü’nün koyması gerekir. Koymuyorsa ben, buna farklı bakarım.” İfadelerini kullandı. Ortalama bir Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygı duyması gerektiğini ve bu hatanın biri tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Enercan, “Biri bana bunu anlatmadığı sürece benim için bu arkadaşlar yönetici olarak bitmiştir.” dedi.
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