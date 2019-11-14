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Stancu, Klasspor TV'ye konuştu
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STANCU, KLASSPOR TV'YE KONUŞTU

Gençlerbirliği'nin golcüsü Bogdan Stancu, Klasspor TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

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 Klasspor TV mikrofonlarına konuşan Stancu, "Galibiyetten sonra moral olarak iyiyiz. Ama aynı zamanda üzgünüz. Geriye baktığımızda çok iyi oynadığımız maçlar var. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Önümüzdeki günlerde onları da aşmaya çalışacağız. " dedi. Stancu, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas'ın kaçırılan gollerle ilgili sorusuna  "Ben de izlediğimde inanamadım. Birkaç tanesi çok kolay pozisyondu. Ama büyük futbolcularda pozisyon kaçırabiliyor. Benim için önemli olan oraya takılmamış olmak ve gol atmış olmak. " diye yanıt verdi. 

Gençlerbirliği taraftarlarını çok secdiğini söyleyen Stancu, "Taraftarlar desteklerini esirmesinler." dedi.
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