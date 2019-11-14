Hasan Kartal, Sporun Gücü panelinde konuştu.

Rize'de İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" adlı bir panel düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgenç, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu (İMBF) Başkanı Süleyman Basa ve teknik direktör Yılmaz Vural konuşmacı olarak katıldı.

"Gençler mahallelerinde her spor dalını yapabilmeli"

Hasan Kartal, sporun insan sağlığı ve kişisel gelişim için çok önemli olduğunu vurguladı. İnsanların sosyal medyada zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğinden bahseden Kartal, sağlıklı yaşam için internette doğru bilgilerden faydalanılması gerektiğini, sosyal medyanın içerisinde doğru gelişimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Gelecek neslin internet ile sosyal yaşamda spora yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kartal, "Sağlıklı yaşam, spor mahalleden başlar. Sadece futbol değil, spor. Gençler, her spor dalını mahallesinde yapabilmeli. Gençler, spor yapacak mekanlara ulaşarak birbirini tanıma imkanı bulacaktır. Sporcuların kaynaşması ve gelişimi, değişimi ortaya koyacaktır. Spor sahaları kaynaşma alanlarıdır. Türkiye’deki dayanışma ve dostluğu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Dostluğu, dayanışmayı başka ülkelerde yakalayamazsınız. Dünyanın asıl hedefi bizim ülkemizdeki birlik ve beraberliği yok etmek. Bizde birlik ve beraberlik var. Çaykur Rizespor’da var. Birlik ve beraberlik mutlaka başarıyı getirir. En güzel birlik, bütünlük, dayanışma ve kaynaşma ise spor ile olur. Spordan uzak kalmamak lazım. Gençler öğrendiği sporu ömrünün sonuna kadar sürdürmeli ve devamlılık olmalı." ifadelerini kullandı.

"İş adamları mutlaka bir kulübün başkanı olmalı."

Rizespor'un borcu olmayan, çok iyi yönetilen, sorunsuz, birbirleriyle bütünleşmiş ve şehirle bütünleşmiş bir takım olarak örnek verilebileciğinin altını çizen Kartal sözlerinde " Ben belli bir seviyeye gelmiş bir iş insanıyım. Rize Fındıklı'da doğmuş fakir bir ailenin çocuğuyum. Ama şu aşamada iyi bir iş insanıyım. Belli bir seviyeye gelmiş iş insanları spora ve gençlere hizmet etmeli ve onlara destek vermeli. Ben bundan gurur duyuyor ve zevk alıyorum.Ekonomik olarak zarar verdiğini düşünmüyorum. Ben onu zekat olarak düşünüyorum. Büyük iş adamlarına diyorum ki mutlaka bir kulübün başkanı olsunlar. Belli seviyeye gelmemiş insanlar bu tür yerlerde yönetici olmazsa değişik düşüncede olan insanlar bu tür yerleri ele geçiriyor. Bu tür yerler de yanlış yapmaya çok müsait. Sonra şehirlerin kötü durumlara düşen kulüplerini görüyoruz. " ifadelerine yer verdi.