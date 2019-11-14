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Spor Ankara bu akşam saat 18.30'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 18.30'DA

Amatörlerin sesi Spor Ankara, milli maç sebebiyle bu akşam 18.30'da.

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Amatör sporun sesi Spor Ankara, Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu sunumuyla bu akşam Klasspor TV'de. Kaçırmayın.

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