Veli Necdet Arığ'ı saygıyla anıyoruz

MKE Ankaragücü'nün ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, FIFA kokartlı hakemlerden, Ankaragücü Yönetim Kurulu üyeliğini yapmış, değerli büyüğümüz Veli Necdet Arığ’ı vefatının 10. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Veli Necdet Arığ, kimdir?

19 Kasım 1923 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa’ da subay bir baba ve üsteğmen bir annenin beş çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spora ilgi duydu. O yıllarda yaşadığı yerde yaygın olan güreş ve atletizm ile ilgilendi. İlk ve ortaokulu Mustafakemalpaşa’da, liseyide Bursa Erkek ve Ankara Gazi liselerinde okudu. Tayin ve tahsil nedeni Ankara’ya gelişi ile birlikte futbolla tanıştı. Okul takımında başlayan futbolculuk dönemi çok kısa bir sürede Ankaragücü futbol takımı A kadrosuna girmesi ile devam etti. (1932 Ankara Gazi lisesi – 1936 Ankaragücü Spor Kulübü)

1938 – Spor yazarlığı yapmaya başladı. Gazeteciliği ileriki yıllarda memuriyeti ve futbol hakemliği esnasında da devam etti.

1940 – Vatani hizmeti için Gelibolu’ya gitti ve savaş sırasında tam dört yıl hiç izin kullanmaksızın askerlik görevini yaptı.

1944 – Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Umum Müdürlüğünde memuriyet hayatı başladı ve sonrasında Devlet Demir Yollarına geçerek emekli olana kadar bu kurumda çalıştı.

1945 – Henüz yirmi iki yaşında iken Ankaragücü yönetim kuruluna girdi ve Genel Sekreterlik görevi üstlendi.

1948 – Fatma hanım (Arığ) ile evlendi ve çocukları İsmet Yaşar Arığ (1950) , Selda Arığ (1956) dünyaya geldiler.

1948 – Futbol hakemliğine başladı, yirmi beş yılda 1015 müsabakada hakem olarak görev aldı. Bunların bir çoğuda uluslararası müsabakalardı.

1956 – Fifa hakemi oldu

Faal hakemliği sona erdiğinde Türkiye Futbol Federasyonun ilgili kurullarında hakem hocası olarak haklemlik camiasına hizmet etmeye devam etti.

Güreş ve Atletizm federasyonlarında üyelik yaptı, görevler aldı.

Veli Necdet Arığ ayrıca atletizmde başhakem ünvanına sahip idi.

Doğanspor, Güneşspor, Dikmen ve Bahçeli Gençlik kulüpleri ile Türkiye Spor Yazarları, futbol Hakemleri ve Futbol Adamları dernekleri kurucu üyesi idi.

Arığ, Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) üyeliği kartına sahipti

Türk Spor camisının çok sevilen ve sayılan bir ismi olan Veli Necdet Arığ 14 Kasım 2009 da aramızdan ayrıldı.

Eserleri :

Atatürk ve Güreş 1988

MKE Ankaragücü Belgeseli 1996