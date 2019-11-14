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Gençlerbirliği'nden Fatih Mert'e ziyaret
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN FATİH MERT'E ZİYARET

Gençlerbirliği'nden Fatih Mert'e ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Fatih Mert’e ve MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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 Her dönemde Ankaragücü ile Gençlerbirliği’nin dost ve kardeş kulüpler olduğunu belirten Başkan Fatih Mert, “Biz Ankara’yı temsil eden iki güzide kulübüz. Ortak çıkarlarımızın olduğu konularda her zaman beraber hareket edeceğiz. Nazi ziyaretiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 Hayırlı olsun dileğinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, “Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin başarısı Ankara’nın başarısı demektir. Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

 

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