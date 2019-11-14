﻿
Çankaya FK'nın yeni hocası Ümit Bozkurt
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇANKAYA FK'NIN YENİ HOCASI ÜMİT BOZKURT

Çankaya FK'nın yeni hocası Ümit Bozkurt

Bir dönem Gençlerbirliği'nde forma giyen Ümit Bozkurt, Çankaya FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

724 Okunma

Futbol hayatına Ankara Demirspor'da başlayan oradan sırasıyla Denizlispor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor, Manisaspor, Hacettepe, Diyarbakırspor, Orduspor formaları giyen tecrübeli futbolcu Çankaya FK'nın yeni teknik direktörü oldu.  

                                                              

 

ETİKETLER #Çankaya FK
İşte Tokatspor - Çankaya FK maçında ilk 11'ler
Alt Ligler Ankara takımlarını değerlendirdi
İlker Erdem görevinden ayrıldı
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
Kızılcabölükspor - Çankaya FK maç kadroları belli oldu...
Ankara takımlarından güzel sonuçlar...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿