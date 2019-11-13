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Türk Telekom 72 – 66 Filou Oostende
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TÜRK TELEKOM 72 – 66 FİLOU OOSTENDE

Türk Telekom 72 – 66 Filou Oostende

Türk Telekom SK, Şampiyonlar Ligi'nde Oostente'yi mağlup etti.

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Ankara temsilcisi Türk Telekom SK, bugün Ankara Arena'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde misafir takım Filou Oostende'yi 72 -66 mağlup etti.

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