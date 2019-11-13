Gençlerbirliği, Kayseri maçında nasıldı?

Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadı'nda Kayserispor'u 2 -1 yenerek iç sahada 3 puan kaydettiği karşılaşma, Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok'ta masaya yatırıldı.
Karşılaşmada yapılan Halil İbrahim - Polomat ve Nadir Çiftçi - Ayite değişikliğinin değerlendirildiği C Blok'ta Yüksel, " Gençlerbirliği, ilk 20 dakikada çok iyi oynadı, 70 dakika ise iyi oynayamadı. Çok iyi baskı yaptık. Uzun topları aldık. Erdem, çok iyi maç çıkardı. Stancu çok şans yakaladı; ama değerlendiremedi. Nadir, fizik olarak iyiydi, sadece savruk bir oyun stili var. Baiano'ya deplasmanda ihtiyacımız var. Savunma hattını öne çekmemiz lazım." şeklinde oyuncu değerlendirmelerinde bulundu. Ayrıca programda Hamza Hamzaoğlu'nun maç sonu açıklamalarına yer verdiler.
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