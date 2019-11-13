Hitit Rallisi, evine dönüyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği “2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası”nın son yarışı olan ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, 16-17 Kasım'da Ankara’da düzenlenecek.

Ralli öncesinde ATO'daki basın toplantısında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, , "Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını artırma görevi bizlere düşüyor. Ankara’nın önemli değer ve markalarının bir araya geleceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu öncesinde Hitit Rallisi de evine dönüyor. Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını artırma görevi bizlere düşüyor" dedi.

ANOK Başkanı İbrahim Çağrı Nerkiz, basın toplantısında yaptığı konuşmada Hitit Rallisi'nin 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na aday yarışlar içinde olduğunu belirtti. Nerkiz, Klasspor TV mikrofonlarına verdiği özel röportajda ise "46. Hitit Rallisi'ni gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en eski devam eden rallisi bu; fakat birkaç senedir Ankra'da gerçekleştiremiyorduk. Son 10 yılda 1 defa gerçekleşebildi. ANOK yeni yönetim kurulu ile birlikte bu ralliyi Ankara'ya getirme sözü vermiştik. Ayrıca Türkiye Ralli Şampiyonası'nın takviminde de yer alamıyorduk. ANOK, otomobil sporlarında Türkiye'nin en eski kulübü. Biz Ankara'nın da değerini artırma çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

ATO önünden cumartesi verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde, Armada Alışveriş Merkezi otoparkında seyirci özel etabı gerçekleştirilecek. İkinci gün 90 kilometresi özel etap olarak geçilecek ralli, toplamda 370 kilometrenin tamamlanmasıyla sona erecek.

46. Hitit Rallisi'nin programı ise şöyle...

Cumartesi, 16.11.2019

08:00 - 11:30 Doküman Dağıtımı / İdari Kontrol ve Takip Sisteminin Dağıtımı ( RM )

08:00 Servis Alanının Açılması ( SA )

08:30 - 14:30 YOL KEŞFİ ÖE 2-5-8 / ÖE 3-6-9 / Ö-E 4-7-10

12:00 - 14:30 YOL KEŞFİ ÖE 1 - Yenimahalle Belediyesi SSS

10:00 Medya Merkezinin Açılması (RM)

09:30 - 14:00 Teknik Kontrol ve Araç Takip Kontrol (SA)

14:30 İlk Komiserler Kurulu Toplantısı (RM)

15:00 1.ayak start listesinin yayınlanması (RM)

15:30 Seramoni Startı (ATO)

16:21 Seyirci Özel Etabı Startı (İlk Oto)

17:35 1. Ayak Finişi (KP)

Pazar, 17.11.2019

07:00 2. Ayak startı (SA)

18:00 Rallinin Finişi (ATO)

17:45-18:15 Son teknik kontrol (SA)

19:15 Geçici sonuçların açıklanması(RM-Rİ)

19:45 Kesin sonuçların açıklanması (RM-Rİ)