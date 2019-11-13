Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile talihsizliği yenebilecek mi? MKE Ankaragücü Yönetimi borçları yapılandırıp transfer yasağını kaldırmak ve puan silinmesini engellemek için ne gibi çalışmalar yapıyor? MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir deplasmanında nasıl bir performans sergiledi? Ankaragücü'ne dair her şey, bu akşam Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Meriç Enercan'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum'da. Kaçırmayın.

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