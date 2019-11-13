Ankaragücü, Kaplan'la imzaları attı

MKE Ankaragücü Yönetimi , MKE Ankaragücü'nde geçmişte teknik direktör ve antrenörlük görevleri yapan teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beştepe tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Fatih Mert, “Açıkçası Mustafa Kaplan kararımızda bir çok faktör var. Kendisi takımımızı ve camiamızı iyi bilen bir isim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi ve takımımız ligde kaldı. Biz de hocamıza güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Ankaragücü’nün en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirten Mustafa Kaplan, “Burada geçmiş yıllarda görevler aldım. Özellikle geçtiğimiz sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Takımımızı ligde tuttuk. Benim amacım her zaman en iyisini yapmak. Bütün gücüm ve mücadelem ile yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım. Taraftarlarımız, Başkanımız, Yönetim Kulumuz ve futbolcularımız ile kenetlenerek bu işi başaracağız. Başkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.