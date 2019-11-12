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Etimesgut Belediyespor play-off'u zorlar
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR PLAY-OFF'U ZORLAR

Klasspor Tv'de yayınlanan Alt Ligler programında Gökalp Metin ve Mert Dokuzoğlu, Alt liglerde yer alan Ankara takımlarını değerlendirdi.

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Alt Ligler programında Etimesgut Belediyespor'un durumu değerlendirildi. "Etimesgut Belediyespor'da yine aynı şanssızlık devam ediyor. Son 5 maçın 4'ü berabere sonuçlandı. Tunahan Akdoğan ile beraber 2 maçta 4 puan toplandı. 2'inci  yarıda pozisyonlar bulundu ama beraberlik tutukluğu vardı. 60'dan sonra oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. 3'üncü oyuncu değişikliği yapılmadı. Saha çok yakın ve tribünler dolu etki alanı çok daha geniş futbolculara. Bağlıca'da tesis yapıldı, çim sahalar, buhar odası, futbolcuların kalacakları yerler, soyunma odaları vs. ile çok güzel bir tesise kavuşacak Etimesgut. Kulüp başkanı Hasan Kartal, beraberliklere esprili bir yanıt verdi. Birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde iyi oluyor beraberlikler. Kazansak çok daha iyi olurdu, motivasyonumuz yükselirdi. Hakemler Alt liglerde çok can yakıyor ve iyi olsalar Süper Lig'de görev yaparlar. Play-off şansımız devam ediyor. Tesislerimiz bitmek üzere. İçinde eşyalar da yapıldı. Süper lig kalitesinde bir tesisimiz olacak. O tesisler bitince bizim de üst liglere yükselmemiz gerekiyor açıklamaları yaptı. Teknik Direktör Tunahan Akdoğan, Kastamonuspor maçından sonra kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama son vuruşu beceremediklerini belirtti. Bayburt İl Özel İdare ile deplasmanda zor bir maça çıkacak Etimesgut, ve hava koşulları da bu maçta etkili olacak. 2 hafta önce Ankara Demirspor Bayburt'ta 1-0 kaybetti. Bayburt iç sahada etkili bir takım ve buradan çıkarılacak 1 puan hiç fena değil. Yenilmezlik serisi devam ettirilmeli. Elazığ, Tuzla ve Bandırmaspor maçları var sonrasında. Fikstür zorlaşıyor. Etimesgut'un şu 2 maçta alacağı 4 puan çok rahatlatacaktır Etimesgut'u." ifadelerine yer verildi. 

 

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