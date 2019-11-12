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Fatih Mert, yayıncı kuruluşa konuştu
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FATİH MERT, YAYINCI KURULUŞA KONUŞTU

Fatih Mert, yayıncı kuruluşa konuştu

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, telefon bağlantısıyla yayıncı kuruluşa konuk oldu.

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Fatih Mert, yayıncı kuruluş ekranlarından kulüple ilgili son durumları aktardı. 

Mert, konuşmasında "Metin Hoca ile akşam görüşüp karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmemizi feshettik. Mustafa Kaplan'ı tercih sebebimiz camiayı iyi bilmesi. Biliyorsunuz transfer yasağımız var. Futbolcularımızı tanıyor. Geçmişte bu futbolcularla Ankaragücü'nü ligde tutmasından dolayı tercih ettik. Başka hocalarda gündemimizdeydi; ama bizim risk alacak durumumuz yok. Buranın pozisyonunu en iyi Mustafa Kaplan biliyor.  Geçmiş dönemde Ankaragücü'nde oynamış 5 tane FIFA'ya başvurmuş futbolcumuz var. Bunların 5 milyon 278 bin euro alacakları var. Pazartesi günü bir yönetici arkadaşımız Fransa'daydı, bugün de Avusturya'ya gitti. Biz 3 puan sildirmemek için uğraşıyoruz. İnsanların beklentileri büyük. Mustafa Kaplan'la ilgili olumsuz yorumlar yapılıyor. Ankaragücü'nün şu an 320 milyon lira borcu var ve 1 TL geliri yok. Ankaragücü'ne kaynak sağlamaya çalışıyoruz transfer yasağını kaldırabilmek için. " ifadelerine yer verdi.

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