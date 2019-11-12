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Spor Toto 3 - 1 Halkbank Ankara
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SPOR TOTO 3 - 1 HALKBANK ANKARA

Spor Toto 3 - 1 Halkbank Ankara

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5.haftasında Ankara’da oynanan derbi maçta Halkbank, Spor Toto’ya 3-1 mağlup oldu.

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Halkbank maça çok iyi başladı. 5 servis, 4 blok sayısı aldı. 14 de atak sayısı yaptı ve seti 25-13’le  hanesine yazdırdı: 1-0.

İkinci set, karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümünde Halkbank ilk bölümdeki servis kalitesine yükselemedi. Blok-defans ve atakta rakibinin gerisinde kaldı. Set 25-23’le Spor Toto’ya gitti: 1-1.

Üçüncü sette kalite yoktu, skoru hatalar belirledi. Top öldürmekte zorlanan ve kritik anlarda hatalar yapan Halkbank’a karşı daha az hata yapan Spor Toto 30-28’le 2-1 öne geçti.

Son sette de hatalar çok belirleyici oldu. Top öldürmekte ve defansta hatalar yapan Mavi-Beyazlılar servisleri de efektif kullanamadı. Sette zaten iki takım da serviste etkisizdi. Spor Toto seti 28-26, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

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