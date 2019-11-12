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Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı
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ANKARAGÜCÜ, MUSTAFA KAPLAN İLE ANLAŞTI

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı

MKE Ankaragücü'nü bundan sonra Mustafa Kaplan çalıştıracak.

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Yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştığını resmi twitter hesabından duyurdu.

Sarı lacivert formalıları artık Mustafa Kaplan çalıştıracak.

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irfan
12 Kasım 201915:58
hayırlı olur inşaallah. birde bu kendi sahamızda tribünlere astığımız pankartların kaldırılması sahayı çok biçimsiz gösteriyor. başkan bunada bir çözüm bulabilirse. Allah yardımcınız olsun bu zor görev için
1
MERCAN
12 Kasım 201915:54
Böyle bir fotoğraf verilir mi arkadaş, daha baştan olmamış. Çok kötü, Mehmet YİĞİNER'in bile böyle fotoğrafı yoktur. İnsan biraz mütevazi olur.
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