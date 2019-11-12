Diyadin haberi, Haftanın Nabzı'ndaydı

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Haftanın Nabzı'nın 9'uncu bölümünde Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, " Metin Diyadin ile yollar resmen ayrıldı. Bugün saat 16:00’da yönetim kurulu toplanmıştı. Toplantıda teknik direktör konusundan transfer yasağına neden olan futbolculara kadar birçok konuya değinilmiş. Çoğunluk kararıyla Metin Diyadin ile devam edilmemeye karar verilmiş. İki teknik direktör adı geçiyor. Biri Mustafa Kaplan, diğeri Hakan Keleş." ifadelerini kullanarak Diyadin ile yolların ayrıldığı bilgisini Klasspor TV izleyicilerine aktardı.
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