﻿
Diyadin haberi, Haftanın Nabzı'ndaydı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DİYADİN HABERİ, HAFTANIN NABZI'NDAYDI

Bülent Atlas, MKE Ankaragücü'nün Metin Diyadin ile yolları ayırmasını canlı yayından bildirdi.

806 Okunma

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Haftanın Nabzı'nın 9'uncu bölümünde Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, " Metin Diyadin ile yollar resmen ayrıldı. Bugün saat 16:00’da yönetim kurulu toplanmıştı. Toplantıda teknik direktör konusundan transfer yasağına neden olan futbolculara kadar birçok konuya değinilmiş. Çoğunluk kararıyla Metin Diyadin ile devam edilmemeye karar verilmiş. İki teknik direktör adı geçiyor. Biri Mustafa Kaplan, diğeri Hakan Keleş." ifadelerini kullanarak Diyadin ile yolların ayrıldığı bilgisini Klasspor TV izleyicilerine aktardı. 
Fatih Mert, yayıncı kuruluşa konuştu
2
Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı
2
Metin Diyadin ile yolar ayrıldı
1
Ankaragücü FIFA ile görüşmelere başladı
Kimler sakat, kimler kart cezalısı?
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿