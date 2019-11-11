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Metin Diyadin ile yolar ayrıldı
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METİN DİYADİN İLE YOLAR AYRILDI

Metin Diyadin ile yolar ayrıldı

MKE Ankaragücü yönetimi Metin Diyadin ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta sonunda 9 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Yerine geçecek ismin birkaç gün içinde  netlik kazanması bekleniyor. Diyadin'in yerine düşünülen isimler ise Mustafa Kaplan ya da Hakan Keleş olarak ön plana çıkıyor. 

 
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