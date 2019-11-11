Metin Diyadin ile yolar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta sonunda 9 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Yerine geçecek ismin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. Diyadin'in yerine düşünülen isimler ise Mustafa Kaplan ya da Hakan Keleş olarak ön plana çıkıyor.