Ankaragücü FIFA ile görüşmelere başladı

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre;
Kulübümüzün FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlanmıştır. FIFA'nın yargılama kurullarında bulunan dosyalarımızın davacıları ile karşılıklı görüşmek amacı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Gökalp Üstün ve beraberindekiler, ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e giderek gerekli görüşmelere başlamıştır. Yönetim Kurulumuzun verdiği görevlendirme neticesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan puan silme cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır. İlk etapta yaklaşık 34 Milyon TL'yi bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, yapılan görüşmeler neticelendiğinde dosyalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Camiamıza saygılarımızla duyurulur.
İsmail ATASOY
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü
denildi.
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