﻿
Gençlerbirliği'nde milli davet!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE MİLLİ DAVET!

Gençlerbirliği'nde milli davet!

Gençlerbirliği'nde milli sevinç...

1003 Okunma

Ümit Milli Takımımızın, 19 Kasım 2019 Salı günü Andorra U21 Milli Takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın aday kadrosuna Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek davet edildi.

﻿
Kimler sakat, kimler kart cezalısı?
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
18 ay sonra iç sahada galibiyet
10 Kasım unutulmadı
Halil İbrahim Pehlivan, Klasspor TV’ye konuştu
1
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿