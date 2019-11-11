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Kimler sakat, kimler kart cezalısı?
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KİMLER SAKAT, KİMLER KART CEZALISI?

Kimler sakat, kimler kart cezalısı?

Süper Lig ve 1.Lig'de yer alan başkent takımlarının 11. hafta sonunda kart ve sakat oyuncu raporu haberimizde...

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11. hafta sonunda Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor maçı öncesi İlhan Parlak 3 sarı kart ile sınırda bulunuyor. 

Kayserispor'u 2-1 mağlup eden ve puanını 10'a yükselten ve bu sezon iç sahada ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği'nde ise Candeias ve Sio'nun sarı kart cezaları bulunuyor. Tecrübeli futbolcular, 12. haftada oynanacak Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar. 

Giresunspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Atakan Çankaya ve Blagojevic sarı kart sınırında bulunuyorlar. 

Adanaspor'u Aktepe Stadyumu'nda 2-0 ile geçen ve sahasında yenilmezliğini 32 maça çıkaran Keçiörengücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süleyman Olgun, Burak Aydın ve Mendy sarı kart sınırında bulunuyorlar. 

 

 

 
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