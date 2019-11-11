Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Gençlerbirliği, aylar sonra iç saha galibiyeti aldı. Hamza Hamzaoğlu ilk galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile bu çıkışı sürdürebilecek mi?

MKE Ankaragücü, 11 hafta sonunda 9 puanda kaldı. Başakşehir mağlubiyeti takımı nasıl etkileyecek?

Keçiörengücü'nün çıkışı sürebilecek mi?

Osmanlıspor kötü gidişata devam ediyor.

Hepsi Haftanın Nabzı'nda.

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