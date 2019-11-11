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Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20:00'DA

Haftanın maçlarının nabzının attığı Haftanın Nabzı BUGÜN 20:00'da Klasspor TV'de.

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Gençlerbirliği, aylar sonra iç saha galibiyeti aldı. Hamza Hamzaoğlu ilk galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile bu çıkışı sürdürebilecek mi?
MKE Ankaragücü, 11 hafta sonunda 9 puanda kaldı. Başakşehir mağlubiyeti takımı nasıl etkileyecek?
Keçiörengücü'nün çıkışı sürebilecek mi?
Osmanlıspor kötü gidişata devam ediyor.
Hepsi Haftanın Nabzı'nda.
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