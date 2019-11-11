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Ankaragücü'nde yönetim toplanıyor. Gündem!
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ANKARAGÜCÜ'NDE YÖNETİM TOPLANIYOR. GÜNDEM!

Ankaragücü'nde yönetim toplanıyor. Gündem!

Başakşehir yenilgisi sonrası Ankaragücü yönetimi bugün saat 16:00'da toplanıyor.

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Başakşehir maçında iyi oyuna rağmen puan alamayan Ankaragücü'nde yönetim kurulu bugün saat 16:00'da toplanacak.

5 haftadır galibiyet alamayan ve Ziraat Türkiye Kupasından da elenen Ankaragücü'nde bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının en önemli gündem maddesinin teknik direktör değişikliği olduğu öğrenildi.

Toplantıda Metin Diyadin ile yolların ayrılması beklenilen toplantıda Ankaragücü teknik direktörlüğü için Mustafa Kaplan'ın adı geçiyor.

Geçtiğimiz sezon takımı kuran Mustafa Kaplan, sezon sonunda Ankaragücü'nden ayrılarak Gençlerbirliği ile anlaşmıştı. Alınan kötü sonuçlar nedeni ile 2 hafta önce görevine son verilen Mustafa Kaplan ile sarı lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayabileceği belirtiliyor.

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