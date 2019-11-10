18 ay sonra iç sahada galibiyet

Süper Lig'de evinde 18 ay sonra kazandı
Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alarak ligde rahat bir nefes aldı. Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı karalar, Süper Lig'de en son 18 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor'u iç sahada Petar Skuletic'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Yani yaklaşık 18 ay sonra Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini almış oldu. Gençlerbirliği, geçen sezon TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 20 Nisan 2019 tarihinde Selçuk Şahin'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Başkent ekibi, böylece 7 ay aradan sonra ilk kez evinde kazanmış oldu.
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