Türk Telekom 66 - 76 OGM Ormanspor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'inci haftasında gerçekleşen Türk Telekom - OGM Ormanspor karşılaşmasını izlemek için bilet alan her seyirci adına "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek için fidan bağışlandı.



Ligin Ankra temsilcileri, maça Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.



Derbiye Türk Telekom R.J.Hunter, Muhammed Baygül, Moustapha Fall, Kyle Wiltjer, TJ Campbell, Nick Johnson, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge, Akif Egemen Güven, Enes Taşkıran ve Efe Beşok'dan oluşan kadroyla; OGM Ormanspor ise Kloof C., Elmedin Kikanoviç, Luka Babîç, Cevher Özer, Chriss Warreen, Barış Ömer Erlim, Mert Alemdar, Tunahan Dikmen, Caner Ercan, Kadir Bayram ve Dorukhan Engin kadrosuyla katıldı.

Maçın ilk periyodunda skor, "Türk Telekom 15 - 24 OGM Ormanspor" şeklinde oldu ve Türk Telekom maça geride başladı. İkinci periyotta skor 17 - 19 oldu ve ilk yarıyı OGM Ormanspor, Türk Telekom 32 - 43 OGM Ormanspor sonucuyla önde bitirdi.

Ankara derbisinde 3'üncü periyot skor 14 -11'i gösterirken son çeyrek 17 -18 sonuçlandı. Derbinin mağlubu 66 -76 sonuçla Türk Telekom oldu.