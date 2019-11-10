Maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalar

Son vuruş eksikliğimiz var
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, 5 maçlık cezasının ardından maç sonu açıklamalarda bulundu. "Başakşehir takımı oyun organizasyonu ve teknik olarak bizden iyi takım ama bugün iyi mücadele ettik ve pozisyonları bulduk. Deplasmanda olabildiğince pozisyon bulduk ama geçen hafta da üstün oynadığımız maçı kaybetmiştik. Final pası, son vuruş eksikliklerimiz var. Bunlar da puan ve sıralama olarak alta çekiyor bizi. Taraftarlarımız Ankaragücü'nün varoluş sebebi. Takımın yüzde 20-30'unu taraftar gücümüz sağlıyor ve bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadesini kullandı.
Pozisyonlar bulduk ama olmadı
Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay, “Ligin en formda takımlarından Başakşehir ile oynadık. Devre arası yeni yönetimin yapacağı çalışmalar ile ligde kalmaya çalışacağız. Trabzonspor maçı var milli aradan sonra ve taraftarlarımız da olacak. İnşallah 3 puan almaya çalışacağız. Pozisyonlar da bulduk bugün ama olmadı” ifadesini kullandı.
Başakşehir ligin güçlü takımlarından
Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay ise, “Mücadele ettik ama neticelendiremiyoruz. Toparlamaya çalışıyoruz ama Başakşehir ligin güçlü takımlarından. Kısmetsizlik var. Sezon başından beri yaşamadığımız sorun kalmadı kulüp olarak. Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz. 2. Yarı ligin sonunu iyi getiririz takviyelerle inşallah” dedi.
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