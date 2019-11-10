Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Kayserispor maçında giydiği formanın ön kısmına "Kemal Atatürk" imzasını koydu. Bu davranış tribünlerden alkış aldı. Kemal Atatürk imzalı formalar futbolseverler bakımından da tam not aldı.

Fenerbahçe ise Kasımpaşa maçı öncesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümünü unutmayan futbolcular ellerinde "Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve takım kaptanları, 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na gidip saat 09.05'te selam durdu.

Galatasaray, Gaziantep maçında Terra Pizza'nın yer aldığı göğüs sponsorluğunun yerinde #YarınımızSensin mesajıyla çıktı. Sarı kırmızılı takım, 10 Kasım'a özel çıkarttığı forma ile Mustafa Kemal Atatürk'ü anmış oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 81. yılı Vodafone Park'ta unutulmadı. Siyah beyazlı futbolcular maç öncesi ısınmak için sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkarken, maça da "Atamızı minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta Göztepe - BTC Türk Yeni Malatyaspor mücadelesinin öncesinde 10 Kasım unutulmadı. Hem sahadaki futbolcular, hem de tribünde yer alan taraftarlar pankartlarıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde andı. Göztepe tribünleri, seremoni öncesinde yaptıkları "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla da Atatürk'e duydukları sevgiyi ve bağlılığı dile getirdi.