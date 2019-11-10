Tunahan Akdoğan'dan açıklamalar

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Tunahan Akdoğan, “İstikrar futbolda çok önemli. Eyüp galibiyetini perçinleştirmek istedik. Girdiğimiz pozisyonlar direkten döndü. Net pozisyonlarımız vardı ve yakaladığın vakit atacaksın. Adnan hocaya sonsuz teşekkür ediyoruz, bayrağı devraldık. Devre arası yapacağımız çalışmalarla rakibe pozisyon vermeyen bir takım oluşturacağız. Yediğimiz golü kabul etmiyorum. Dikkatsizlikten yedik. 2. Yarıda iyi oynadık ama gol atmak lazım. Bizim takımımızın her zaman hedefi vardır. 2-3 maç seri yaparak kazanırsak play-off konuşabiliriz” açıklamaları yaptı.