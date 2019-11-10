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Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
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ANKARA TAKIMLARI BU HAFTA NE YAPTI?

Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

Alt liglerde mücadele eden Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

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 "Ankara Demirspor, şampiyonluğa yürüyor."

TFF 2. Lig'in 12'inci haftasında beyaz grupta mücadele eden Ankara takımları, haftayı mağlubiyetle kapattı. Başkent Akademi FK evinde ağırladığı Kırklarelispor'a 0 -1 skorla mağlup olurken Hacettepespor, Samsunspor deplasmanından 2 -1 skoru görerek puansız döndü. Hacettepespor'dan Serdarcan Eralp'in 77'inci dakikada golü bulmasının ardından beraberlikle sonlanacağı ümit edilen maçın sonucunu  rakip takımdan 90+4'te gelen gol değiştirdi.

 TFF 2. Lig'in kırmızı grubunda mücadele eden Ankara takımlarından ise bu haftadan  puansız ayrılan olmadı. Ankara Demirspor, rakibi Elazığspor'u kendi sahasında mağlup ederek puan cetvelinde 2'inci sıraya yerleşerek şampiyonluk hedefine yaklaştı. Etimesgut Belediyespor da kendi evinde Kastamonuspor'la yaptığı mücadelede 1- 1 beraberliği görerek haftadan 1 puanla ayrıldı.

 "TFF 3. Lig'de mücadele eden Ankara temsilcileri deplasmandan mağlup ayrıldı."

 TFF 3. Lig'in 12'inci haftasında ise Ankara temsilcileri deplasmanlardan mağlup ayrıldı. 1'inci grupta mücadele eden Çankaya FK,  Tokatspor deplasmanından 0 - 1 skorla; 3'üncü grupta mücadele eden Altındağ Belediyespor da Osmaniyespor deplasmanında 3 - 2 skorla mağlup ayrıldı.

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