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Ankara Demirspor 3-0 Elazığspor
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ANKARA DEMİRSPOR 3-0 ELAZIĞSPOR

Ankara Demirspor 3-0 Elazığspor

Ankara Demirspor, bu haftayı da kayıpsız geçirerek şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor.

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TFF 2. Lig'in 12'inci haftasında Elazığspor'u kendi sahasında ağırlayan Ankara Demirspor, 3 - 0 skorla bu haftayı da kayıpsız atlattı. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda yapılan mücadelede ilk golü 47'inci dakikada kaydeden Tahir Babaoğlu, 56'ıncı dakikada da 3'üncü golü kaydetti. Demirspor'dan 2'inci gol ise 51'inci dakikada Serdar Eylik'den geldi. 
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