Ankara Demirspor 3-0 Elazığspor

TFF 2. Lig'in 12'inci haftasında Elazığspor'u kendi sahasında ağırlayan Ankara Demirspor, 3 - 0 skorla bu haftayı da kayıpsız atlattı. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda yapılan mücadelede ilk golü 47'inci dakikada kaydeden Tahir Babaoğlu, 56'ıncı dakikada da 3'üncü golü kaydetti. Demirspor'dan 2'inci gol ise 51'inci dakikada Serdar Eylik'den geldi.