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Trabzonspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, EKREM KAN, SERKAN OK, CANER AK

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