Trabzonspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, EKREM KAN, SERKAN OK, CANER AK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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