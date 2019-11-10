Göztepe - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Göztepe ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ARDA KARDEŞLER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Celso Borges Mora, Andre De Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BTC Turk Y.Malatyaspor: Erkan Kaş, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ARDA KARDEŞLER, İSMAİL ŞENCAN, ALPASLAN DEDEŞ, MUSTAFA AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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