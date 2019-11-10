Keçiörengücü - Adanaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE MALOK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Kağan Söylemezgiller, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE MALOK, ERKAN AKBULUT, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, HASAN KAÇAR
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