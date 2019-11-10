﻿
Keçiörengücü - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Keçiörengücü - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

210 Okunma

Keçiörengücü - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE MALOK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Kağan Söylemezgiller, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE MALOK, ERKAN AKBULUT, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, HASAN KAÇAR

﻿

Keçiörengücü puanını 18'e yükseltti
Keçiörengücü 2-0 Adanaspor
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Keçiörengücü'nün rakibi belli oldu
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Maça Çeyrek Kala'da neler konuşuldu?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿