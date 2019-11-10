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Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARACABEY BELEDİYESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Karacabey Belediyespor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP BAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Ömer Çetinbaş, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci

Teknik Direktör:

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Fatih Gül, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Hakem: YAKUP BAKIR, SEZGİN ŞAHBAZ, AKIN KARABACAK, FARUK KÜSTÜL

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