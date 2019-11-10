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İşte Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Darıca G.Birliği ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Salih Seyis, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Göksal Özkara, Kasım Ulus, Tamer Arıcı, Anıl Merthan Kurt, Osman Paşa Zorlu

Teknik Direktör:

Hakem: CAN CENGİZ, FETTAH YİĞİT, ŞAFAK NALBANTOĞLU, SAMET TÜKENMEZ

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