İşte Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Salih Seyis, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
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Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Göksal Özkara, Kasım Ulus, Tamer Arıcı, Anıl Merthan Kurt, Osman Paşa Zorlu
Teknik Direktör:
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Hakem: CAN CENGİZ, FETTAH YİĞİT, ŞAFAK NALBANTOĞLU, SAMET TÜKENMEZ
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