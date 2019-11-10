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Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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OSMANİYESPOR FK - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Osmaniyespor FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Osmaniyespor FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE KORKMAZ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 7 Ocak Stadı

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Yasin Çakaloğlu

Teknik Direktör:

Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KORKMAZ, BURAK CELEP, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, VEYSEL KARANİ ÖZKAN

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