Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Osmaniyespor FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE KORKMAZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 7 Ocak Stadı
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Yasin Çakaloğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz, Furkan Taş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KORKMAZ, BURAK CELEP, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, VEYSEL KARANİ ÖZKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.