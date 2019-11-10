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Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Nevşehir Belediyespor ile 1954 Kelkit Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı FATİH TOKAİL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nevşehir Gazi Stadı

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Ergun Cengiz, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Alper Yener, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

1954 Kelkit Belediyespor: Hüseyin Teker, Alparslan Fidan, Hamza İpekci, Ensar Kemaloğlu, Tufan Deniz Gelen, Erkan Bükülmez, Kemal Kazan, Adem Kaba, Halil İbrahim Keleş, Ozan Şamiloğlu, Onur Bilgin

Teknik Direktör:

Hakem: FATİH TOKAİL, TANSU DOĞAN YILMAZ, DENİZCAN ŞAHİN, CÜNEYT AYDIN

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