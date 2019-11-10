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Serik Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...
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SERİK BELEDİYESPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Serik Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Serik Belediyespor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Serik Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Serik Belediyespor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDOĞAN ÖZKAYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Serik İsmail Oğan

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Karbel Karaköprü Belediye: Erşen Çilingir, Fikret Sevilgen, Ahmet Mumin Papaker, Gökdeniz Varol, Umut Aslan, Ramiz Ok, Bilal Hallaçlar, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak, Arif Bostancı

Teknik Direktör:

Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, SEDAT ETİK, İSMAİL SEMİH İLERİ, GÖKHAN DERELİ

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