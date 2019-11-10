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Manisaspor - Düzcespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSASPOR - DÜZCESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisaspor - Düzcespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Manisaspor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Düzcespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Manisaspor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 12. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ENVER AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Mehmet Can Kocabaş, Enes Ok, Gökhan Yılmaz, Berk Cambaz, Mert Uygun, Barış Güner, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Zeren, Fatih Uludağ

Teknik Direktör:

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: ENVER AYDIN, MURAT ŞİMŞEK, ONUR GÜLTER, HARUN ÖZKAN

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