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Çatalca Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇATALCA SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çatalca Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Çatalca Spor ile 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çatalca Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 12. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TERECE yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Furkan Sakı, Bora Yelken, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Alper Kağan Çakır, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel, Mustafa Çoşkun

Teknik Direktör:

68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, Engin Tuna, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET TERECE, ÇAĞLAR DEMİRKIRAN, UMUT İNCİLİ, MUHAMMED SELİM ÖZBEK

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