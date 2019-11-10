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Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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CİZRESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında Cizrespor ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 12:30'da başlayacak Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 12. Haftasında Cizre İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı FERİDUN DALDAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Cizre İlçe

Cizrespor: Ahmet Demir, Fatih Şen, Evren Horozal, Nazif Şener, Bahtiyar Dolma, Ercan Çapar, Mehmet Albayrak, Gökhan Dincer, Şemsettin Ender Kılıç, Taner Gürsoy, Ramazan Haklı

Teknik Direktör:

Büyükçekmece Tepecikspor: Hakan Esa, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Berkay Ceylan, Yunus Yaşar, Furkan Zengin, Halil İbrahim Pekşen, Sefer Kanıtemiz, Mert Türkileri, Enes Yılmaz, Emirhan Emir

Teknik Direktör:

Hakem: FERİDUN DALDAŞ, SEDAT BAYRAK, İBRAHİM ETHEM POTUK, ANIL FURKAN LİMAN

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