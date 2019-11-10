Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 12:30'da başlayacak Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. Haftasında Cizre İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı FERİDUN DALDAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Cizre İlçe
Cizrespor: Ahmet Demir, Fatih Şen, Evren Horozal, Nazif Şener, Bahtiyar Dolma, Ercan Çapar, Mehmet Albayrak, Gökhan Dincer, Şemsettin Ender Kılıç, Taner Gürsoy, Ramazan Haklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: Hakan Esa, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Berkay Ceylan, Yunus Yaşar, Furkan Zengin, Halil İbrahim Pekşen, Sefer Kanıtemiz, Mert Türkileri, Enes Yılmaz, Emirhan Emir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FERİDUN DALDAŞ, SEDAT BAYRAK, İBRAHİM ETHEM POTUK, ANIL FURKAN LİMAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.