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Halil İbrahim Pehlivan, Klasspor TV’ye konuştu
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HALİL İBRAHİM PEHLİVAN, KLASSPOR TV’YE KONUŞTU

Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan, Kayserispor galibiyeti sonrası Klasspor TV mikrofonlarına konuştu.

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 İlk 11'de olduğu 2'inci maçta mücadel eden ve taraftarın desteklediği Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan, "Hocalarımız ne zaman şans verirse, o şansı iyi değelerndirmeye çalışıyoruz. Hem takımım hem de benim için güzel bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz. Dışarda agrasif bir insan değilim, sakin bir insanım. Sahada da öyleyim. Taraftarların da beni böyle kabul etmesini isterim." dedi.
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