Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kalyon Stadyumu
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Pawel Mıroslaw Olkowskı, Oğuz Ceylan, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
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Galatasaray: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Yılmaz Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Nascımento , Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ONUR ÖZÜTOPRAK
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