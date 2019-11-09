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Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Pawel Mıroslaw Olkowskı, Oğuz Ceylan, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Yılmaz Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Nascımento , Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ONUR ÖZÜTOPRAK

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