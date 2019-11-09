Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar

Foto Albümü Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor 28 FOTO “ Hamza Hamzaoğlu: Milli maç arasında iyi hazırlanıp eksikikleri tamamlayacağız.”

Süper Lig’in 11’inci haftasında Kayserispor’la yaptığı mücadele sonucunda kendi sahasından ilk kez 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşayan Gençlerbirliği’nin tekntik direktörü Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada “ Güzel bir galibiyet oldu. Kendi sahamızdaki ilk galibiyetimiz. Son derece mutluyuz. İnşallah güzel günlerin başlangıcı olur. Maça güzel başladık. Topa sahip olarak, pozisyon üreterek başladık. Golden sonra tekrar bir geriye düştük ve rakibin üstünlüğünü kabul ettiğimiz bir oyun oldu. Çok iyi bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu tür maçlar zordur, onun da farkındayız. Ama takımımız güzel mücadele etti. Zor da olsa golü bulduk. Sahaya bugün anlamlı bir formayla çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. Milli maç arasında iyi hazırlanıp Kasımpaşa maçına kadar eksikliklerimizi tamamlayacağız. İstediğimiz oyunu oynamak için zamana ihtiyacımız var. Fakat bu potansiyelde bir takımız.” İfadelerini kullandı. Hamzaoğlu, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın kadro dizilimiyle ilgili sorusuna ise “ Kadro dizilimi çok da önemli değil. Futbol değişken bir oyun. Oyun sırasında nasıl bir ihtiyaç duyarsak ona göre müdahale edilir. Oyuncuları belirli görevlere hapsetmekten yana değilim. Zaman zaman yerlerini değiştiriyoruz.” yanıtını verdi.

"Bülent Uygun: Dersler çıkartacağız."

Deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan mağlup dönen Kayserispor’un teknik direktörü Bülent Uygun ise maç sonu yaptığı basın açıklamasında “ Çok önemli bir maça çıktık. Oyuncu sakatlıklarından dolayı kadro yapımızda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldık. 16 yaşında iki tane gencecik Kayseri doğumlu 2 evladımızı oyuna soktuk. Biri asisti yaptı, diğeri golü bularak futbol tarihine geçti. Onlar adına sevindirici bir durum. Kazanmamız gerekiyordu. Dersler çıkartacağız. Devre arasına kadar 15 puanı toplamış olmamız lazım. Taraftarlarımızdan aynı destekleri diğer maçlarda da bekliyoruz. “ dedi.