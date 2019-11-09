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Altay - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 11. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 11. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Menemen İlçe Stadı

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Turgut Doğan Şahin, Koray Altınay, Mervan Çelik, Erik Sabo, Barış Özbek, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, MUHAMMET YUMAK, SÜLEYMAN SOYUTÜRK

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