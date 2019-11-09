Altay - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 11. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Menemen İlçe Stadı
Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Turgut Doğan Şahin, Koray Altınay, Mervan Çelik, Erik Sabo, Barış Özbek, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, MUHAMMET YUMAK, SÜLEYMAN SOYUTÜRK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.