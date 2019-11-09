Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti

Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldiği maç, 1-0 devam ederken Kayserispor'dan 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir gol attı. Emre, bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Emre Demir maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Gol attığım için mutluyum ancak bunun devamını getirmek gerekiyor. Hedefim Avrupa'ya giderek ülkemi temsil etmek. Hocam şansı verdi. Sayaha girdik ve elimizden geleni yaptık." dedi.