﻿
Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE DEMİR, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti

Emre Demir, attığı golle Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.

643 Okunma

Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldiği  maç, 1-0 devam ederken Kayserispor'dan 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir gol attı. Emre, bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Emre Demir maçtan sonra  yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Gol attığım için mutluyum ancak bunun devamını getirmek gerekiyor. Hedefim Avrupa'ya giderek ülkemi temsil etmek. Hocam şansı verdi. Sayaha girdik ve elimizden geleni yaptık." dedi.
Halil İbrahim Pehlivan, Klasspor TV’ye konuştu
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar
Futbolculardan maç sonu açıklamalar
Gençlerbirliği 2 – 1 Kayserispor
Gençlerbiriği'nden Ata'mıza ahde vefa
İşte Gençlerbirliği maçında kadrolar...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿