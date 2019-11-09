Futbolculardan maç sonu açıklamalar

Gençlerbirliği'nin kendi sahasında galibiyet kazandığı Kayserispor maçı sonrasında kırmızı kara formalı Berat Ayberk Özdemir, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Özdemir, yaptığı açıklamada "Maç çok tempolu ve iki taraf için önemliydi. Kayserisporu tebrik ederim öncelikle, Fenerbahçe gibi bir takımı yendi daha önce. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Milli takım arası öncesi galibiyet almak istiyorduk. Kazanmayı bildik. Ayağa kalktık. Milli takım arasında kendimizi daha iyi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

İlk yarı uzak mesafeden attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçiren Sio ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bir önceki hocamız da sağ kanatta oynattı beni. Hamza Hoca'da orda başarılı olduğumu düşündü bence. Bana nerede görev verilirse orada elimden geleni yaparım. Kendi evimizde kazanabildiğimizi gösterdik bu maçta. Hocamız fırsat bulduğunuz anda şut çekin demişti. Ben de öyle yaptım. Bu maç yükselişimizin başlangıcı bence." dedi.