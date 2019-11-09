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Gençlerbirliği 2 – 1 Kayserispor
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GENÇLERBİRLİĞİ 2 – 1 KAYSERİSPOR

Gençlerbirliği 2 – 1 Kayserispor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11’inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u kendi evinde ağırladığı karşılaşmadan 2– 1 skorla galip olarak 3 puanın sahibi oldu.

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Gençlerbirliği sahaya; Ertaç, Erdem, Flavıo, Toure, Halil İbrahim, Berat, Sessegnon, Stancu, Nadir ve Sio ilk 11’i ile çıktı. Sarı kart cezalısı olan Polomat yerine Halil İbrahim görev yaptı. Son haftalarda kendisine ilk11’de yer bulan Ayite ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Togolu futbolcu yerine Nadir Çiftçi görev aldı.

 İlk gol 14’üncü dakikada Gençlerbirliği’nden Sio’nun uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşuyla geldi.  Gençlerbirliği’ni öne geçiren golde asisti yapan isim Erdem Özgenç oldu. 43’üncü dakikada Kayserispor’dan Hasan Hüseyin’in yolladığı pas Henrique’nin kafa vuruşuyla gole dönüştü. Fakat yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması ile ağlara giden top gol değeri kazanamadı.  70’inci dakikada Kayserispor’dan Emre Demir’in attığı golle eşitlik sağlandı. 81’inci dakikada Erdem’in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe gelen topu Sio kafaya indirdi. Kale sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Stancu topu düzeltip gol vuruşunu yaptı ve Gençlerbirliği’ni öne geçirdi.

 
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