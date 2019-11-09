Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Fernando Henrıque Boldrın, Tarık Çetin, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Tıemoko Ismael Dıomande, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
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Antalyaspor: Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mınervıno Da Sılva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET CEM SATMAN, ASIM YUSUF ÖZ, YALÇIN TAŞKINFURAT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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