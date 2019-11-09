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Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Fernando Henrıque Boldrın, Tarık Çetin, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Tıemoko Ismael Dıomande, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mınervıno Da Sılva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET CEM SATMAN, ASIM YUSUF ÖZ, YALÇIN TAŞKINFURAT

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