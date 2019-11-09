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Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem METE KALKAVAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Marın Anıcıc, Amır Hadzıahmetovıc, Levan Shengelıa, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, BÜLENT BİRİNCİOĞLU

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