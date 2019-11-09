Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem METE KALKAVAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Marın Anıcıc, Amır Hadzıahmetovıc, Levan Shengelıa, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, BÜLENT BİRİNCİOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.